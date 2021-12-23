Уряд зробив крок до запуску "Великої тепломодернізації"

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Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про внесення змін до низки законів щодо створення умов для впровадження комплексної термомодернізації будівель.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми приймаємо два документи, які дозволять системно та оперативно розвивати програму термомодернізації. Перший: законопроєкт, який покращує умови для програми, зокрема, пропонується спростити створення ОСББ, та скоротити кількість процедур та часу для початку програми. Завдяки цим змінам розвиток отримає також система енергетичного менеджменту будівель, що дозволить системно підходити до процесу", – повідомив він.

Прем'єр-міністр нагадав, що анонсована президентом програма термомодернізації, яка розпочнеться наступного року, передбачає утеплення 5 тис. багатоквартирних будинків, а також підвищення енергоефективності бюджетних та комунальних установ.

Внаслідок таких заходів очікується скорочення споживання газу на 30-40%.