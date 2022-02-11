Термомодернізація за 140 мільярдів – Україна зменшить імпорт газу

Юлія Свириденко фото укрінформ

Проведення термомодернізації дозволить Україні зменшити імпорт газу на 2,5%, а всього програма коштуватиме 140 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у ході засідання Конґресу місцевих та регіональних влад.

Свириденко розповіла, що цьогоріч стартує перша хвиля програми термомодернізації в Україні. У перший рік планують покращити енергоефективність 6,4 тисячі будинків, що тобто оселі для 1,5 мільйона осіб.

Для населення програма означатиме передусім нижчі тарифи на опалення до 50-60%. За словами віцепрем’єрки, якщо зараз мешканцям квартири площею 50 м2 потрібно сплатити 1600 грн за опалення за місяць, термомодернізація дозволить сплачувати 800 грн.

Крім того, Україна таким чином зможе трансформувати економіку у "зеленому" напрямкові та скоротити на 2,5% імпорт природного газу.

Цьогоріч на термомодернізацію планують витратити 140 млрд грн – це кошти, які можуть отримати органи місцевого самоврядування під 3% річних для оновлення будинків.

Кредити видаватиме "Укрфінжитло".

Нагадуємо:

Світовий банк надасть 300 млн доларів на проведення термомодернізації в українських містах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році розпочнеться "Велика термомодернізація", яка, за його словами, дозволить застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси і "вперше отримати справжню енергетичну незалежність".

Програма енергоефективності у наступному році стане частиною "Великого будівництва", уряд затвердив постанову, яка дозволить залучити 25 млн євро на заходи з енергоефективності у 2 містах.

В Україні розробляється програма щодо термомодернізації на декілька тисяч багатоповерхівок, яка коштуватиме близько 100 млрд грн найближчі три роки.

Економічна правда