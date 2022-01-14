Герус розповів про найбільш песимістичні сценарії проходження опалювального періоду

Андрій Герус ДЖЕРЕЛО: YOUTUBE

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що віялових відключень немає, за його словами, проводиться робота, щоб їх не було.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

Герус назвав дві причини поточної кризи в енергетиці.

"Перша – розбалансованість енергетики. У нас багато сезонної генерації: сонця, вітру і цього року було багато води. Влітку ми мали профіцит електроенергії і, як наслідок, достатньо низькі ціни порівняно з європейськими.

Друга – відсутність конкуренції і багато обмежень на ринку. Надмірний протекціонізм призвів до залежності від кількох гравців. Відповідно, залежність від кількох гравців ринку призвела до того, що коли ці гравці не сформували запаси вугілля, то ми отримали певні проблеми", - сказав нардеп.

На прохання назвати найбільш песимістичні сценарії проходження опалювального періоду, які розглядає влада, він відповів:

"Влада розглядає і працює над тим, щоб найбільш песимістичні сценарії не реалізувалися, а щоб справдилися реалістичні сценарії, які передбачають, що ми спокійно і стабільно пройдемо опалювальний період.

Форс-мажорний сценарій – це повноцінна військова агресія з боку Росії і удари по об’єктах енергетичної системи. Сподіваємося, що Путін на це не піде, але маємо бути готовими до всього".

За його словами, усі інші сценарії керовані і можуть бути пом’якшені.

"При високих цінах можуть бути нерозрахунки, але це не найстрашніше, це можна виправити", - додав Герус.

На питання, чи можливий сценарій з відключенням споживачів, він відповів:

"Якщо відключення є, то вони пов’язані з ремонтами ліній електропередач та підстанцій. Віялових відключень немає, і проводиться робота, щоб їх не було. У нас є альтернативні джерела – імпорт електроенергії та вугілля".

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Економічна правда