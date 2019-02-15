Киевляне могут вернуть деньги, которые переплатили за тепло

Столичные жители, которые ранее получали услуги от ПАО "Киевэнерго" и имели переплаты за тепло или горячую воду, могут вернуть свои средства.

Об этом заявила финансовый директор КП "Киевтеплоэнерго" Екатерина Саркисова, сообщает сайт городской власти.

По ее словам, после перехода 1 мая 2018 года теплового комплекса столицы от "Киевэнерго" в управление КП "Киевтеплоэнерго", долги киевлян за полученные услуги перешли в новое КП, а переплаты за услуги остались в "Киевэнерго".

Чтобы вернуть переплату, потребителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в один из городских отделений Центра коммунального сервиса.

"ЦКС соберет полный пакет документов и передаст его на рассмотрение ПАО "Киевэнерго". Город контролирует этот вопрос, но окончательное решение принимает ПАО "Киевэнерго"", - говорится в сообщении.

"У нас уже есть примеры, когда люди неправомерно обращались за перерасчетом, то есть на самом деле у них не было переплат, и есть люди, которые уже подали заявления в ЦКС и получили переплаченные средства. Поэтому если есть вопросы, необходимо обязательно оформить свое заявление", - сказала Саркисова.

По ее данным, сейчас киевляне подали в ЦКС уже 8210 заявлений о переплатах перед ПАО "Киевэнерго" (3617 заявлений по централизованному отоплению и 4593 заявления по горячему водоснабжению) на общую сумму 8,7 миллиона гривен.

"По состоянию на 14 февраля уже произведен перерасчет и возвращено киевлянам переплат на общую сумму 118 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним:

В 2018 году у Киева закончился договор с "Киевэнерго", и с августа 2018 года функцию теплоснабжения города взяло на себя КП "Киевтеплоэнерго".

С мая 2018 года (когда передали теплосети от "Киевэнерго" в новое КП – ред.), в домах многих киевлян на несколько месяцев исчезла горячая вода.

Такая ситуация возникла потому, что НАК "Нафтогаз Украины" отказывалось подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ. Речь шла почти о 5 миллиардах гривен (в эту сумму входили долги потребителей, а также штрафы и пеня, начисленные "Нафтогазом" компании "Киевэнерго").

Этот вопрос не могли решить до холодов.

9 октября НАК "Нафтогаз" заявил, что подписал мировое соглашение с КП "Киевтеплоэнерго", поэтому примерно через неделю столичные жители получат горячую воду.

Но поставлять газ новому КП начали только с 12 октября, а горячую воду и отопление киевляне получили еще позже – только в конце октября.

По результатам мировой с Нафтогазом, Киев должен будет оплатить половину долга "Киевэнерго" (это 2,3 миллиарда гривен – ред.), но без штрафов и пени.

По данным КП "Киевтеплоэнерго", с октября 2018 года по январь 2019 года предприятие погасило 213 миллионов гривен долга.

Стоимость отопления для киевлян в январе выросла на 40%, а иногда и на 60%, из-за роста тарифа и низкой температуры воздуха.