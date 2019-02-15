Чому опалення подорожчало на 40-60%

Вартість опалення для киян у січні зросла на 40%, а подекуди і на 60%, через зростання тарифу та низьку температуру повітря.

Про це заявив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, повідомляє прес-служба міської влади.

"Температура у січні була на 2 градуси нижча (становила -4,5ºС), ніж середньомісячна за грудень минулого року. Окрім того, з січня 2019 року почав діяти новий тариф", - сказав Лопатін.

Він підкреслив, що саме ці два фактори стали причиною збільшення нарахувань у платіжках за опалення.

Лопатін додав, що за новим тарифом вартість опалення і гарячої води зросли на 22,3%.

Він також нагадав, що нарахування плати за опалення відбувається за двома алгоритмами: у будинках, де є теплові лічильники – розподіл здійснюється пропорційно опалювальній площі квартир, а там, де лічильник не працював, споживачам нараховують плату за середніми нарахуваннями за минулий опалювальний період.

У будинках, які не обладнані приладами обліку теплової енергії, застосовується алгоритм за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування.

Лопатін запевняє, що виконавець послуг коригує цю норму щомісяця, спираючись на фактичну кількістю днів постачання тепла та фактичну середньомісячну температуру повітря.