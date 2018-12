Суд у Лондоні залишив у силі всесвітній арешт активів Коломойського

Апеляційний суд Високого суду Лондона відхилив апеляційні скарги ПриватБанку і Ігоря Коломойського на різні аспекти застосування всесвітнього арешту активів екс-власників банку. При цьому наказ про всесвітній арешт їхніх активів на 2,6 мільярда доларів залишається у силі.

Про це FinClub повідомили в ПриватБанку.

"Судове засідання в Апеляційному Суді 18 грудня стосується апеляцій, поданих як банком, так і паном Коломойським в зв'язку з попереднім рішенням судді Фанкорта від 24 липня щодо тлумачення технічних питань того, якою мірою судовий наказ про всесвітній арешт активів дозволяє здійснювати певні транзакції під час звичайних комерційних операцій", - заявили в ПриватБанку.

Це означає, що рішення апеляційної інстанції Високого суду Лондона не стосується апеляційних скарг ПриватБанку на рішення судді Фанкорта від 4 грудня 2018 року, який відхилив позов ПриватБанку до екс-власників через некоректну юрисдикцію і вирішив скасувати всесвітній арешт активів (WFO) - арешт діє до прийняття рішення по апеляції. Ці апеляційні скарги були подані ПриватБанком, але ще не розглядалися судом.

18 грудня Апеляційний суд виніс рішення по іншим скаргам, які сторони процесу подали ще влітку 2018 року (WFO діє з грудня 2017 року).

"Протягом перших місяців дії наказу про арешт активів виявилося, що ПриватБанк і пан Коломойський тлумачать його положення по-різному, отже, банк подав клопотання до суду для отримання роз'яснень. У липневому рішенні суддя встав на сторону банку в одному аспекті і на сторону пана Коломойського в іншому. І банк, і пан Коломойський подали апеляцію, і обидві апеляції були (18-го - ред.) Відхилені", - розповіли у Приватбанку.

І хоча це рішення не стосується історії з грудневим рішенням судді Фанкорта, воно буде впливати на весь процес.

"Єдиний аспект даного рішення, який, імовірно, буде мати істотний вплив у майбутньому, - це підтвердження Апеляційним Судом того факту, що пан Коломойський безпосередньо не здійснює господарську діяльність, отже, не може робити виняток", - сказали в банку.

Щодо того, чи діє зараз WFO, позиція банку однозначна: "Наказ про всесвітній арешт активів залишається в силі".

Нагадаємо, раніше в Приватбанку заявили, що ціна позову в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.

В свою чергу, юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Економічна правда