Приватбанк: роботу відновили, допускають подальші атаки

У Приватбанку заявили, що банку вдалося усунути наслідки DDOS-атаки та відновити стабільну роботу систем.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі банку.

Служби не працювали протягом однієї години. При цьому трафік був інтенсивним, тому це створювало додаткові ускладнення з доступом до послуг.

"Повідомляємо, що нам вдалося усунути наслідки DDOS-атаки та відновити стабільну роботу систем", – зазначили у Приваті. Водночас, користувачі надалі скаржаться про проблеми з доступом.

"Ми маємо на увазі, що є вірогідність подальших атак, тому наша IT-команда робить усе можливе, щоб належним чином їм протистояти", – резюмували у держбанку.

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