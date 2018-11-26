Коломойський проти Приватбанку: хто кого перемагає в Лондонському суді

ЕП нагадує, з чого почалась суперечка між Приватбанком та його екс-акціонерами, і що означає України останнє рішення Лондонського суду.

Ще 22 листопада народний депутат Сергій Лещенко повідомив , що Високий Суд Лондона відмовився розглядати справу Приватбанку проти екс-акціонерів.

Неофіційно представники банку це заперечували і наголошували, що рішення повинно бути оголошене тільки на наступний день. Зрештою, через день Приватбанк повідомив, що суддя дійсно визнав, що справа не може розглядатись у даній юрисдикції.

В Приватбанку заявили, що банк може подати апеляцію, а "фрізінг", тобто замороження активів колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Генадія Боголюбова залишається у силі.

Незважаючи на це, екс-власники банку поки що виглядають явними переможцями у протистоянні з націоналізованим банком.

Що означає останнє рішення Лондонського суду, чому Приватбанк вирішив судитися з Коломойським і Боголюбовим в Лондоні, і що передувало цьому рішенню, пояснює ЕП.

Як почалась війна в судах

Майже два роки тому, а саме 16 грудня відбулась націоналізація Приватбанку. Тодішня голова НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що майже всі кредити банку були видані структурам, пов’язаним з акціонерами банку.

Тоді на брифінгу глава НБУ повідомила, що 1 квітня 2015 року нестача капіталу дорівнювала 113 млрд грн. До 1 грудня 2016 року, за даними НБУ, "діра" в капіталі збільшилась до 148 млрд грн.

У підсумку гроші, яких на думку НБУ не вистачало банку, "надрукував" Мінфін, ставши власником банку.

В той же час, такі цифри не підтверджувались міжнародними аудиторами. Не погоджувались з такими оцінками і екс-акціонери банку, хоча екс-голова вже націоналізованого банку Олександр Шлапак пізніше на прес-конференції навів аргументовані докази про те, що гроші з банку були все ж таки виведені.

Раніше в рамках домовленостей щодо націоналізації Коломойський і Боголюбов відправили до Кабінету Міністрів листи у яких зобов’язались реструктурувати свої зобов’язання перед банком до 1 липня 2017 року.

Переговори між новими і старими власниками мав забезпечувати консорціум переговорників на чолі з Ротшильдами. Втім ці переговори навіть не розпочались.

Причина — переговорникам не дозволили підписати NDA (договір про нерозголошення). Держава (в особі Міністерства фінансів, Приватбанку та НБУ, у яких є спільний меморандум по узгодженню дій щодо юридичного захисту — ЕП) вирішила не домовлятись з Коломойським, а воювати.

Головні битви у цій війні Приватбанк розраховував провести у Лондоні, зважаючи на те, що українська судова система навряд чи може вирішувати справи такого масштабу.

Що відбувалось в судах

Сторону Приватбанку представляла добре відома колишнім власникам банку юридична фірма Hogan Lovells, яка раніше в тому ж суді домоглася успіху, захищаючи інтереси Віктора Пінчука в суперечці з Коломойським і Боголюбовим.

Наприкінці 2017 року з’явилась інформація про те, що в Високому суді Англії почали розглядати позов державного Приватбанку до його екс-акціонерів. Трохи пізніше з'явилась нищівна для українських олігархів новина про те, що їхні активи по всьому світу на суму 2,5 млрд доларів підлягають арешту.

Переможна хода держави продовжувалась. У серпні 2018 року юристи банку переможно повідомили, що ще до початку слухань відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували представити.

Окрім цього, співрозмовники ЕП у банку заявляли, що адвокати Коломойського не змогли надати суду аргументи для скасування рішення про заморожування активів. Те саме стосується і питання зміни юрисдикції, на чому наполягали захисники екс-акціонерів Приватбанку.

Саме після визначення питання щодо юрисдикції Суд повинен був перейти до розляду справи по суті.

Але оптимізм юристів Приватбанку виявився все ж таки завчасним. Напередодні Лондонський суд ухвалив негативне для державного банку рішення

"Високий суд Лондона визнав невідповідним його юрисдикції позов державного Приватбанку до екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаним з ними компаніями", — змушені були визнати в банку.

Разом з тим у банку наголосили, що це судове рішення є тільки першим етапом процесу і Приватбанк отримав дозвіл на оскарження цього рішення. При цьому в банку запевняють , що суддя визнав Привтбанк жертвою масштабних махінацій.

"Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку. Ми будемо продовжувати повернення цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні та віримо, що англійський суд, в кінцевому рахунку, здійснить правосуддя між сторонами", — цитуються у заяві слова голови правління Приватбанку Петра Крумханзла.

При цьому в прес-релізі Приватбанку зазначається, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій на суму приблизно від 329 млн доларів до 1,2 млрд доларів, хоча діра в балансі банку становила майже 7 млрд доларів.

Хороша новина для держави — суд поки що зберіг в силі ухвалене в грудні 2017 року рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і шести пов'язаних з ними компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Замість висновку

Якщо перші раунди цієї суперечки були за банком, то це рішення можна назвати справжнім нокдауном для Приватбанку. А точніше, це нокдаун не для банку, а для платників податків, яким його націоналізація коштувала близько 200 млрд грн.

Націоналізація Приватбанку коштувала приблизно стільки, скільки країна отримала в борг від МВФ за останні чотири роки.

При цьому суспільство досі не отримало адекватних відповідей на прості питання: Куди з банку поділись 200 млрд грн? Де вони сьогодні? Хто відповідальний за це? Чи можливо було здійснити масштабні махінації без участі представників держави і зокрема нагляду НБУ?