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Коломойський: Я впевнений, що Приватбанк ми собі повернемо

Вівторок, 15 лютого 2022, 14:10
 
фото дмитра ларіна

Олігарх Ігор Коломойський упевнений у тому, що судові процеси щодо націоналізації Приватбанку у 2016 році закінчаться на користь колишніх акціонерів.

Про це він заявив у інтерв'ю Українській правді.

"Я просто впевнений, що ми його собі повернемо. Якщо все буде справедливо та чесно – то нам мають його повернути", – сказав Коломойський.

За його словами, він сподівався на швидке вирішення питання після поразки Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року.

"Ми розраховували, що Петя (Петро Порошенко – ред) піде і справедливість швидко переможе. Але не перемогла. Вже три роки минуло. Але ми сподіваємось на краще", – заявив олігарх.

Так званий "антиколомойський" закон, який передбачає неможливість повернення банку у власність колишнім акціонерам, Коломойський назвав "неконституційною фігнею".

Детальніше читайте в інтерв'ю: Ігор Коломойський: Я симпатизую Зеленському, мене в принципі все влаштовує

Економічна правда

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Коломойський Приватбанк

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