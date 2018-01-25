Суд Лондона продовжив арешт активів Коломойського і Боголюбова

Високий суд Лондона за підсумками засідання 19 січня продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до чергового відповідного указу суду.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Приватбанку.

"Минулого тижня в англійському суді пройшли додаткові слухання щодо процесуальних питань у справі Приватбанку проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших осіб. Наказ суду про всесвітній арешт активів, винесений в грудні 2017 року, був продовжений до наступного відповідного наказу суду", - повідомили у банку.

Крім того, додали в прес-службі, суд зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Як відомо, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.

9 червня 2017 року Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поруки.

Протягом червня екс-акціонер подав до суду ще кілька позовів проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

Загалом Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8,913 мільярда гривень.

10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Ситник заявив, що у справі про розкрадання коштів "Приватбанку" є велика небезпека спричинення великих збитків державі.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

У липні було оприлюднено листи Коломойського та Боголюбова на адресу голови НБУ Валерії Гонтаревої та голови уряду Володимира Гройсмана, в яких прописані зобов'язання, які вони погодилися виконати перед націоналізацією банку.

1 липня збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.