Справа Приватбанку: Коломойський і Боголюбов винні вже 3 мільярди доларів

Ціна позову державного Приватбанку в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.

Про це повідомляє прес-служба банку.

У банку заявили, що шахрайські дії Коломойського та Боголюбова завдали збитку на суму 1,9 млрд доларів плюс проценти (що нараховуються у розмірі близько 500 тисяч доларів на день).

Крім того, як повідомляється, Високий суд Лондона надав Приватбанку дозвіл на оскарження рішення суду першої інстанції щодо питання юрисдикції. Банк подасть апеляційну скаргу найближчим часом.

"[Банк] залишається впевненим, що в кінцевому рахунку йому вдасться привести свої позовні вимоги до розгляду в суді Лондона. Станом на сьогодні, ціна позову банку (разом із процентам) становить приблизно 3 млрд доларів", - заявили в Приватбанку.

"Судовий наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, та шести компаній, які, як заявляється, підконтрольні їм, на суму 2,6 млрд доларів наразі залишається чинним", - йдеться в повідомленні.

"Відповідачам і надалі заборонено, крім іншого, відчужувати свої активи без згоди банку або дозволу англійського суду", - повідомили в фінустанові.

Як стало відомо раніше, Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Але джерела, близькі до Приватбанку, тоді заявили, що ніякого рішення у цій справі наразі немає.

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

