Сайти Приватбанка та Ощадбанка "впали": що відомо

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Українці повідомляють про збої про роботу сайтів Приватбанку та Ощадбанку, уряд заявив про кібератаку.

Про це відомо з сайтів банків, повідомлення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Сайти банків не працюють декілька годин. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Деяким користувачам зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції.

Не працює як застосунок, так і вебсайт. У Центрі, що створений при Міністерстві культури та інформполітики, повідомили про масовану DdоS-атаку на Приватбанк.

У Приваті запевняють: жодної загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі.

У роботі "Ощадбанку" також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює.

Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. У Центрі кібератаки пов’язують з діями Росії.

За даними УП, кібератака є дуже потужною і почалася о 15:00.

Економічна правда намагається зв’язатися з банками для з’ясування деталей.