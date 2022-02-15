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Сайти Приватбанка та Ощадбанка "впали": що відомо

Вівторок, 15 лютого 2022, 18:19 - Дана Гордійчук
 
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Українці повідомляють про збої про роботу сайтів Приватбанку та Ощадбанку, уряд заявив про кібератаку.

Про це відомо з сайтів банків, повідомлення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Сайти банків не працюють декілька годин. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Деяким користувачам зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції. 

Не працює як застосунок, так і вебсайт. У Центрі, що створений при Міністерстві культури та інформполітики, повідомили про масовану DdоS-атаку на Приватбанк.

У Приваті запевняють: жодної загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі.

У роботі "Ощадбанку" також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює.  

Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. У Центрі кібератаки пов’язують з діями Росії.

За даними УП, кібератака є дуже потужною і почалася о 15:00.

Економічна правда намагається зв’язатися з банками для з’ясування деталей.

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Приватбанк Ощадбанк кіберзлочинність

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