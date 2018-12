Суд в Лондоне оставил в силе всемирный арест активов Коломойского

Апелляционнный суд Высокого суда Лондона отклонил апелляционные жалобы ПриватБанка и Игоря Коломойского на различные аспекты применения всемирного ареста активов экс-собственников банка. При этом приказ о всемирном аресте их активов на 2,6 миллиарда долларов остается в силе.

Об этом FinClub сообщили в ПриватБанке.

"Судебное заседание в Апелляционном Суде 18 декабря касается апелляций, поданных как банком, так и господином Коломойским в связи с предыдущим решением судьи Фанкорта от 24 июля касательно толкования технических вопросов того, в какой мере судебный приказ о всемирном аресте активов позволяет осуществлять определенные транзакции во время обыкновенных коммерческих операций", - заявили в ПриватБанке.

Это означает, что решение апелляционной инстанции Высокого суда Лондона не касается апелляционных жалоб ПриватБанка на решение судьи Фанкорта от 4 декабря 2018 года, который отклонил иск ПриватБанка к экс-владельцам по причине некорректной юрисдикции и решил отменить всемирный арест активов (WFO) - арест действует до принятия решения по апелляции. Эти апелляционные жалобы были поданы ПриватБанком, но еще не рассматривались судом.

18 декабря Апелляционный суд вынес решение по другим жалобам, которые стороны процесса подали еще летом 2018-го (WFO действует с декабря 2017-го).

"В течение первых месяцев действия приказа об аресте активов оказалось, что ПриватБанк и господин Коломойский толкуют его положения по-разному, следовательно, банк подал ходатайство в суд для получения разъяснений. В июльском решении судья встал на сторону банка в одном аспекте и на сторону господина Коломойского в другом. И банк, и господин Коломойский подали апелляцию, и обе апелляции были (18-го. - Ред.) отклонены", - рассказали в ПриватБанке.

И хотя это решение не касается истории с декабрьским решением судьи Фанкорта, оно будет влиять на весь процесс.

"Единственный аспект данного решения, который, вероятно, будет иметь существенное влияние в будущем, – это подтверждение Апелляционным Судом того факта, что господин Коломойский непосредственно не осуществляет хозяйственную деятельность, следовательно, не может воспользоваться исключением", - сказали в банке.

Относительно того, действует ли сейчас WFO, позиция банка однозначная: "Приказ о всемирном аресте активов остается в силе".

Напомним, ранее в Приватбанке заявили, что цена иска в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов.

В свою очередь, юристы, представляющие интересы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, заявили, что всемирный арест их активов Высоким судом Лондона признан изданным ошибочно и должен быть снят.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Экономическая правда