У Коломойського заявили, що Лондонський суд зняв арешт з його активів

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Юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.

Про це йдеться у прес-релізі юридичної компанії Fieldfisher.

"Високий суд Лондона повністю відхилив позов ПриватБанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і наказав українському банку повністю відшкодувати понесені судові витрати двом своїм колишнім основним акціонерам", - йдеться у прес-релізі.

"Суд встановив, що Всесвітній арешт активів (" ВАА ") був виданий помилково, і що ПриватБанк навмисно сфабрикував позов таким чином, щоб у банку з'явилася можливість залучити пана Коломойського і пана Боголюбова до розгляду [параграф 100]. Суддя Фанкурт встановив також, що дії ПриватБанку були неприпустимими і представляли собою зловживання правами пана Коломойського і пана Боголюбова, згідно статті 6 Конвенції Лугано, про розгляд позовів за місцем реєстрації ", - повідомляється в прес-релізі.

Відзначається, що суд зобов'язав ПриватБанк в повній мірі відшкодувати судові витрати пана Коломойського, включаючи проміжний платіж в розмірі 4 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше 4 грудня Приватбанк повідомив, що Високий суд Лондона надав банку дозвіл на оскарження рішення суду першої інстанції щодо питання юрисдикції. Банк подасть апеляційну скаргу найближчим часом.

"Станом на сьогодні, ціна позову банку (разом із процентам) становить приблизно 3 млрд доларів", - заявили в Приватбанку.

Як стало відомо раніше, Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Але джерела, близькі до Приватбанку, тоді заявили, що ніякого рішення у цій справі наразі немає.

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

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Економічна правда