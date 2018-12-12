Коломойський проти України: хто кого перемагає в українських судах

Війна між олігархом Ігорем Коломойським і державним Приватбанком та НБУ триває не тільки на полях Лондона , а й в українських судах.

У жовтні Національний банк похвалився гарною новиною: Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу НБУ — скасував рішення судів попередніх інстанцій про розірвання договорів іпотеки між НБУ і ТОВ "Скорзонера". Тобто, суд визнав договори дійсними.

Бенефіціарами згаданого ТОВ, яке вимагало розірвати договори іпотеки, є колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

"Скорзонера" була поручителем Приватбанку за кредитами рефінансування, які НБУ надавав банку, коли ним ще володіли Коломойський з Боголюбовим. Саме ця компанія підписала відповідні іпотечні договори з НБУ і поручилася своїм майном.

Предмет іпотеки — майно за адресою місто Яремче, село Поляниця Івано-Франківської області, де розташований гірськолижний курорт "Буковель".

Компанії Коломойського та Боголюбова вдалося розірвати угоди іпотеки в судах першої та апеляційної інстанцій, але у Верховному Суді переміг Нацбанк.

Юристи олігархів передбачали, що вирок буде самим таким. З однієї з попередніх ухвал Верховного Суду ЕП стало відомо, що юристи Коломойського намагалися за будь-яку ціну відвести суддів у цій справі, зокрема суддю Стратієнко.

"Суддя неодноразово брала участь у складі інших судових колегій суду касаційної інстанції у касаційному перегляді справ, в яких стороною є Приватбанк, та ухвалює рішення на користь банку", — натякали на ангажованість суддів Верховного Суду юристи "Скорзонери".

Те саме вони заявляли і щодо іншої судді — Вронської.

Це показовий момент: чи не вперше юристи олігарха з першої ліги зізнаються, що нічого не можуть вдіяти в українських судах. Хоча, враховуючи, що судову гілку влади зараз контролює президентська команда, а стосунки Ігоря Коломойського та Петра Порошенка далеко не дружні, це не є дивним.

Рішення щодо "Буковелю" — не єдине. Між державним Приватбанком та фірмами олігарха — тисячі судових протистоянь на всіх рівнях судових гілок, у яких задіяні сотні судів.

Щоб зрозуміти, чи не перебільшують юристи Коломойського і чи насправді в олігарха у судах України немає шансів, ЕП проаналізувала інші судові суперечки.

За два роки протистоянь касаційна господарська палата Верховного Суду ухвалила понад 150 постанов у справах, де в ролі позивача чи відповідача були державний Приватбанк — з одного боку, та фірми групи "Приват" Коломойського та Боголюбова — з іншого.

На візуалізації представлені усі згадані справи між державним "Приватбанком" і компаніями Коломойського-Боголюбова, за якими було винесене остаточне рішення з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2018 року. Якщо навести мишкою на сторінку, ви зможете побачити посилання на постанову у Реєстрі судових рішень (або клікніть по документу, щоб одразу перейти за посиланням).