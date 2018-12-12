Коломойський проти України: хто кого перемагає в українських судах
ЕП проаналізувала усі постанови Верховного Суду щодо суперечок між Приватбанком та його колишніми власниками.
вівторок, 12 грудня 2018
Війна між олігархом Ігорем Коломойським і державним Приватбанком та НБУ триває не тільки на полях Лондона, а й в українських судах. У жовтні Національний банк похвалився гарною новиною: Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу НБУ — скасував рішення судів попередніх інстанцій про розірвання договорів іпотеки між НБУ і ТОВ "Скорзонера". Тобто, суд визнав договори дійсними. Бенефіціарами згаданого ТОВ, яке вимагало розірвати договори іпотеки, є колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. "Скорзонера" була поручителем Приватбанку за кредитами рефінансування, які НБУ надавав банку, коли ним ще володіли Коломойський з Боголюбовим. Саме ця компанія підписала відповідні іпотечні договори з НБУ і поручилася своїм майном. Предмет іпотеки — майно за адресою місто Яремче, село Поляниця Івано-Франківської області, де розташований гірськолижний курорт "Буковель". Компанії Коломойського та Боголюбова вдалося розірвати угоди іпотеки в судах першої та апеляційної інстанцій, але у Верховному Суді переміг Нацбанк. Юристи олігархів передбачали, що вирок буде самим таким. З однієї з попередніх ухвал Верховного Суду ЕП стало відомо, що юристи Коломойського намагалися за будь-яку ціну відвести суддів у цій справі, зокрема суддю Стратієнко. "Суддя неодноразово брала участь у складі інших судових колегій суду касаційної інстанції у касаційному перегляді справ, в яких стороною є Приватбанк, та ухвалює рішення на користь банку", — натякали на ангажованість суддів Верховного Суду юристи "Скорзонери". Те саме вони заявляли і щодо іншої судді — Вронської. Це показовий момент: чи не вперше юристи олігарха з першої ліги зізнаються, що нічого не можуть вдіяти в українських судах. Хоча, враховуючи, що судову гілку влади зараз контролює президентська команда, а стосунки Ігоря Коломойського та Петра Порошенка далеко не дружні, це не є дивним. Рішення щодо "Буковелю" — не єдине. Між державним Приватбанком та фірмами олігарха — тисячі судових протистоянь на всіх рівнях судових гілок, у яких задіяні сотні судів. Щоб зрозуміти, чи не перебільшують юристи Коломойського і чи насправді в олігарха у судах України немає шансів, ЕП проаналізувала інші судові суперечки. За два роки протистоянь касаційна господарська палата Верховного Суду ухвалила понад 150 постанов у справах, де в ролі позивача чи відповідача були державний Приватбанк — з одного боку, та фірми групи "Приват" Коломойського та Боголюбова — з іншого.
На візуалізації представлені усі згадані справи між державним "Приватбанком" і компаніями Коломойського-Боголюбова, за якими було винесене остаточне рішення з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2018 року. Якщо навести мишкою на сторінку, ви зможете побачити посилання на постанову у Реєстрі судових рішень (або клікніть по документу, щоб одразу перейти за посиланням).
Державний Приватбанк подав 26 касацій, за якими отримав у Верховному Суді позитивні для себе рішення.
Крім того, Верховний Суд підтвердив на користь державного Приватбанку 77 рішень, ухвалених судами попередніх інстанцій. Тобто компанії Коломойського-Боголюбова програють не тільки на рівні ВС, але й у судах першої та апеляційної інстанцій.
У 34 випадках державний Приватбанк не зміг змінити у Верховному Cуді результат програних раніше справ.
У 15 випадках структури Коломойського-Боголюбова виграли у Верховному Cуді раніше програні справи в судах першої та другої інстанцій.
Також державний Приватбанк вигравав майже всі справи, де фігурують застави в рамках великих кредитів (на графіку вказані справи із заставами по кредитах від 1 млрд грн). Одне з рішень (справа із кредитом на 7,7 млрд грн.) суд виніс на користь олігархів. Загалом екс-голова НБУ Валерія Гонтарева оцінює збитки банку, нанесені екс-власниками (в основному через кредити пов`язаним компаніям) в $5,5 млрд.
Судді, на відведенні яких наполягали юристи Коломойського, були переважно на боці держави — як і більшість інших суддів. Загалом у Верховному Суді нема очевидно лояльного до Коломойського служителя Феміди.
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Поки в більшості судових справ фінальна крапка ще не поставлена. Наприклад, в тій же самій "справі Буковеля" суди ще тривають. Зараз на порядку денному уже інший спір — "Скорзонера" оскаржує примусове стягнення предмету іпотеки, тобто передачу гірськолижного комплексу у власність держави. Проте, якщо раніше представники державного "Приватбанку" у протистоянні з його екс-акціонерами здебільшого сподівалися на британське правосуддя, останні невтішні новини з Лондона, можливо, змусять їх більше сподіватись на українську Феміду, вироками якої, судячи з усього, в НБУ поки що цілком задоволені. "Уже зараз можемо говорити про перші успіхи при розгляді цих позовів, адже за останні два місяці господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Нацбанку на загальну суму 947 млн грн", — описав в кінці жовтня начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук стан судових справ між державним "Приватбанком" і екс-акціонерами.
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