Політ Boeing Starliner з екіпажем знову відкладено для перевірки витоку гелію

NASA і Boeing знову відклали запуск капсули з екіпажем Starliner в пʼятницю 17 травня, надавши їм ще чотири дні для оцінки витоку гелію, перш ніж запустити перших двох астронавтів корабля в космос.

Про це повідомляє Reuters.

У травні запуск Starliner зі штату Флорида відкладали кілька разів, і востаннє він був запланований на 21 травня.

Окрім витоку гелію, до попередньої затримки призвела технічна проблема з ракетою Atlas 5. Програма відстає від графіка на кілька років і перевищує бюджет на понад 1,5 мільярда доларів.

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Політ Starliner, який називається Crewed Flight Test, має стати останнім випробуванням перед тим, як космічний корабель буде сертифікований космічним агентством США для виконання регулярних польотів астронавтів на МКС.

Boeing завершив політ Starliner без екіпажу на МКС у 2022 році після багатьох років технічних та управлінських проблем.

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Раніше NASA за дві години до старту скасувало перший тестовий запуск пілотованого корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції (МКС) через проблему з клапаном випуску кисню.

Американська аерокосмічна компанія Boeing планувала 6 травня ввечері (за східним часом) запустити з мису Канаверал в штаті Флорида першу місію з екіпажем на космічному кораблі Starliner.