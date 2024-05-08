"Укрэнерго" о гарантированных отключениях летом: этого никто сейчас на 100% сказать не может

Лето для украинской энергосистемы будет непростым. Гарантированно ли будут отключения света, зависит от ряда факторов.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире УП. Live.

"В энергетике начинается лето с температуры 23-25 градусов за окном, этот период, как правило, совпадает с периодом вывода в ремонт и на перегрузку топлива многих энергоблоков, в частности, атомных.

То есть одновременно растет потребление из-за того, что люди пользуются кондиционерами, и падает способность системы производить электричество, потому что есть сезонный необходимый технологический ремонт станций и подготовки их к зиме", - пояснил он.

Реклама:

По его словам, лето действительно будет непростым.

"Не могу сказать, что у нас гарантированно будут отключения в какие-то конкретные периоды или в каком-то конкретном фомати. На самом деле, этого никто сейчас на 100% сказать не сможет. Это сильно будет зависеть от новых атак, от скорости восстановления поврежденных станций. И, конечно, от погоды.

Мы сделаем все вди нас зависящее, чтобы украинцы как можно меньше чувствовали дискомфорт от этой ситуации. Сейчас с европейской стороны мы используем импорт для того, чтобы смягчить ситуацию для потребителя. Практически 2 атомных блока мы везем сейчас из Европы", - добавил Кудрицкий.

Реклама:

Читайте также: Россия продолжает уничтожать украинскую энергетику. Что будет с Украиной без ТЭС? Разъяснение

Экономическая правда