У Міненерго обіцяють скоротити витрати енергомережі на 6 млрд кВт год щорічно завдяки "розумним мережам"

Міненергетики схвалила дорожню карту проєкту "розумні мережі", українська енергосистема зможе щорічно економити приблизно 6 млрд кВт год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Система "розумних мереж" передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми.

Як повідомляють, згідно з дорожньою картою відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів планується здійснювати із застосуванням "розумних" технологій. Зокрема, технології "мікромереж", яка є більш стійкими до воєнних факторів та природних лих.

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"Впровадження технології "розумних мереж" дозволить зменшити втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні на 6 млрд кВт год щорічно. Також це вплине на зменшення річного індексу SAIDI (показник тривалості перерв в електропостачанні) орієнтовно до 100 хвилин, що відповідає середньому показнику країн ЄС", - йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

У низці операторів системи розподілу, зокрема, державних "Хмельницькобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго", вже реалізуються пілотні проєкти з розвитку "розумних мереж".

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Економічна правда