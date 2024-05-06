Україна вже почала виробляти снаряди, але надалі розраховує на постачання від партнерів - Камишін

Україна вже поновила власне виробництво артилерійських боєприпасів, але через величезний обсяг потреб Сил оборони розраховує на постачання снарядів від країн-партнерів.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише "Укрінформ".

"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні", - зауважив український урядовець.

"Наша потреба є більшою, ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом. Тому ми не говоримо зараз про забезпечення повної потреби наших Сил оборони – вона дуже велика. Ми говоримо про те, що ми стали вагомим внеском у таке (забезпечення) Сил оборони", - додав Камишін.

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Він зауважив, що в цілому перед українською оборонною промисловістю постають три головні виклики. По-перше, це фінансування, по-друге – постійні обстріли і по-третє, в тому, що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, - це глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху.

"Все решта перестало для нас бути складнощами", - заявив український урядовець.

Він підкреслив, що українська оборонна промисловість активно змінюється і стає іншою. Це є важливим елементом відкритості та транспарентності України у відносинах з європейськими партнерами та для того, щоб європейські кошти почали заходити в Україну для розвитку спроможностей української оборонної промисловості.

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Економічна правда.