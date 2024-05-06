Украина уже начала производить снаряды, но все еще рассчитывает на поставки от партнеров - Камышин

Украина уже возобновила собственное производство артиллерийских боеприпасов, но из-за огромного объема потребностей Сил обороны рассчитывает на поставки снарядов от стран-партнеров.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет "Укринформ".

"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы не производили и как бы мы не увеличивали собственные возможности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", - отметил украинский чиновник.

"Наша потребность больше, чем оборонные способности всех стран свободного мира вместе взятых. Поэтому мы не говорим сейчас об обеспечении полной потребности наших Сил обороны - она очень большая. Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое (обеспечение) Сил обороны", - добавил Камышин.

Реклама:

Он отметил, что в целом перед украинской оборонной промышленностью стоят три главных вызова. Во-первых, это финансирование, во-вторых - постоянные обстрелы и в-третьих, в том, что касается производства артиллерийских боеприпасов, - это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

"Все остальное перестало для нас быть сложностями", - заявил украинский чиновник.

Он подчеркнул, что украинская оборонная промышленность активно меняется и становится другой. Это является важным элементом открытости и транспарентности Украины в отношениях с европейскими партнерами и для того, чтобы европейские средства начали заходить в Украину для развития возможностей украинской оборонной промышленности.

Реклама:

Читайте также: Где боеприпасы? Почему Россия производит значительно больше снарядов, чем союзники Украины

Экономическая правда.