Для ОСББ почнуть відшкодовувати встановлення СЕС та теплонасосів: коли запрацює програма

Фонд енергоефективності затвердив нову програму "ГрінДІМ" для ОСББ та Житлово-будівельних кооперативів, спрямовану на стимулювання використання альтернативних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба Фонду енергоефективності.

З 7 травня 2024 року об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть отримати часткове відшкодування на:

Теплові насоси: ґрунтові, водяні, повітряні (для опалення та гарячого водопостачання).

Сонячні електростанції (СЕС) (відповідно до технічних вимог).

Сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки на отримання гранту та після реалізації проєкту.

Фінансування учасникам програми надається у формі гранту на безоплатній та безповоротній основі. Сума гранту — 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки та після реалізації Проєкту.

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Грант включає часткову компенсацію вартості основного обладнання, додаткових необхідних матеріалів та сертифікації енергетичної ефективності.

На встановлення СЕС учасники програми можуть отримати 1 млн грн, а на встановлення теплових насосів — 2 млн грн.

Грант компенсацію витрат за послуги сертифікації енергетичної ефективності будинку — до 15 тисяч грн.

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Економічна правда.