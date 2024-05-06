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Для ОСББ почнуть відшкодовувати встановлення СЕС та теплонасосів: коли запрацює програма

Понеділок, 6 травня 2024, 15:43 - Артур Крижний

Фонд енергоефективності затвердив нову програму "ГрінДІМ" для ОСББ та Житлово-будівельних кооперативів, спрямовану на стимулювання використання альтернативних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба Фонду енергоефективності.

З 7 травня 2024 року об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть отримати часткове відшкодування на:

  • Теплові насоси: ґрунтові, водяні, повітряні (для опалення та гарячого водопостачання).
  • Сонячні електростанції (СЕС) (відповідно до технічних вимог).
  • Сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки на отримання гранту та після реалізації проєкту.

Фінансування учасникам програми надається у формі гранту на безоплатній та безповоротній основі. Сума гранту — 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки та після реалізації Проєкту.

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Грант включає часткову компенсацію вартості основного обладнання, додаткових необхідних матеріалів та сертифікації енергетичної ефективності.

На встановлення СЕС учасники програми можуть отримати 1 млн грн, а на встановлення теплових насосів — 2 млн грн.

Грант компенсацію витрат за послуги сертифікації енергетичної ефективності будинку — до 15 тисяч грн.

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Економічна правда.

енергоефективність ОСББ ЖКГ
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