Швеція виділила понад 26 мільйонів євро на підтримку проєктів енергоефективності в Україні

Уряд Швеція виділив до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (фонд E5P) 26,4 млн євро на підтримку проєктів енергоефективності в Україні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.

Зазначається, що далі виділені кошти будуть спрямовані за рішенням донорів фонду Е5Р у вигляді грантової підтримки громадам.

"Зокрема йдеться про ті, що отримують кредитні кошти від європейських фінансових установ/банків на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики", – йдеться в повідомленні.

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У міністерстві наголошують, що за підтримки Фонду E5P в Україні вже було реалізовано десять великих інфраструктурних проєктів у сфері централізованого опалення та заходів з енергоефективності громадських будівель та енергозаощадження.

Загальна сума акумульованих у Фонді E5P коштів на сьогодні становить 240 млн євро. Раніше, у грудні Швеція вже надавала 18,1 млн євро на підтримку України.

Додається, що фонд E5P – це мультидонорський фонд для заохочення інвестицій в енергоефективні та екологічні проєкти в регіоні Східного партнерства. Фонд поєднує внески від ЄС та групи з 24 країн, включаючи ті, які підтримує фонд. Внески використовуються як гранти для підтримки проєктів у муніципальному секторі.

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Нагадаємо:

Уряд Швеції у листопаді минулого року представив дорожню карту розвитку атомної енергетики, яка передбачає масові інвестиції в сектор і створення додаткових потужностей для задоволення попиту на електроенергію в умовах зменшення залежності від Росії.