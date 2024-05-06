Для ОСМД начнут возмещать установку СЭС и теплонасосов: когда заработает программа

Фонд энергоэффективности утвердил новую программу "ГринДИМ" для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов, направленную на стимулирование использования альтернативных источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда энергоэффективности.

С 7 мая 2024 года объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) смогут получить частичное возмещение на..:

Тепловые насосы: грунтовые, водяные, воздушные (для отопления и горячего водоснабжения).

Солнечные электростанции (СЭС) (в соответствии с техническими требованиями).

Сертификации энергетической эффективности дома перед подачей заявки на получение гранта и после реализации проекта.

Финансирование участникам программы предоставляется в форме гранта на безвозмездной и безвозвратной основе. Сумма гранта - 70% стоимости оборудования, аудита и сертификации энергетической эффективности дома перед подачей заявки и после реализации проекта.

Реклама:

Грант включает частичную компенсацию стоимости основного оборудования, дополнительных необходимых материалов и сертификации энергетической эффективности.

На установку СЭС участники программы могут получить 1 млн грн, а на установку тепловых насосов - 2 млн грн.

Грант компенсацию расходов за услуги сертификации энергетической эффективности дома - до 15 тысяч грн.

Реклама:

Экономическая правда.