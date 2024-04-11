Нові можливості для бізнесу: енергооптимізуйся або програєш

Попри те, що проти України розгорнута повномасштабна війна і ворог продовжує націлювати свої вогневі удари на енергетичну інфраструктуру країни, наші підприємці продовжують вести свою господарську діяльність і навіть розвиватися.

Однак для малого і середнього підприємництва чи не єдиним шансом вистояти й залишатися конкурентоспроможним є досягнення енергоефективності та енергозбереження свого бізнесу. Іншими словами, енергооптимізуйся, або програєш – це найактуальніша порада для незламних українських підприємців.

Мінфін та Фонд розвитку підприємництва ще з "ковідних" часів наполегливо працюють над залученням доступного фінансування для допомоги бізнесу, а зараз питання стійкості та розвитку бізнесу набуло стратегічного значення.

Передусім тому, що забезпечувати свою армію та своїх захисників Україна може виключно з власних коштів, а значить – з коштів платників податків. По-друге, країні також надважливо втримати економічну і фінансову стабільність. Програми з підтримки та розвитку бізнесу мають на меті вирішення саме такої задачі.

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Фонд розвитку підприємництва має багато успішних кейсів підприємств, що скористалися нагодою отримати пільгові кредити за Програмою "ДОДАЙ ЕНЕРГІЇ ТВОЄМУ БІЗНЕСУ". Завдяки Програмі вони змогли зменшити споживання енергії та викиди CO2 і водночас продовжити масштабування свого бізнесу навіть в умовах війни.

Нові можливості для мінімізації вартості кредиту

Акцентую увагу підприємців на оновлених можливостях: Програму "ДОДАЙ ЕНЕРГІЇ ТВОЄМУ БІЗНЕСУ" не тільки можна, але й необхідно комбінувати 1) з Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", 2) з грантовою підтримкою у вигляді компенсації частини інвестиційних витрат за проектом "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в України – Фаза 2" і портфельними кредитними гарантіями ФРП та Міністерства фінансів України.

Поєднуючи ці програми підприємець здешевлює для себе вартість кредиту до мінімального рівня з можливістю отримання грантових коштів до 30 000 євро та безкоштовного професійного консультаційного супроводу в рамках провадження своєї діяльності, а саме:

аналіз ринку та вибір цільової аудиторії;

розробка маркетингової стратегії;

оптимізація та формалізація процесу маркетингу та продажів;

аналіз існуючої стратегії;

визначення стратегічних векторів;

розробка/ адаптація бізнес-моделі, ціннісної пропозиції та нових продуктів;

енергоаудит підприємства;

супровід впровадження проєктів з енергоефективності та енергозбереження;

аудит бізнес-процесів;

сертифікація продукції тощо.

Як "працює" на практиці поєднання програм?

За рахунок першої програми підприємець мікро, малого та середнього бізнесу здешевлює процентну ставку за своїм кредитом, а за рахунок другої програми погашає тіло кредиту. Також завдяки поєднанню з другою програмою є унікальна можливість розробити бізнес-план для масштабування свого підприємства за допомоги бізнес-консультантів, які надають 40-годинну безкоштовну консультаційну допомогу.

Зверну увагу, що на ринку послуг вартість таких консультацій досить висока, адже всі ці процедури дозволяють стати підприємству конкурентоспроможним і на зовнішніх ринках, вийти на зовсім інший рівень розвитку своєї діяльності й прибутковості.

Основні критерії для участі в Програмі

Нагадаю, що за програмою мікро, малі та середні підприємства через уповноважені банки можуть отримати пільговий кредит на придбання енергоефективного обладнання, відновлювальних джерел енергії, а також інші заходи з енергозбереження та зменшення енергоспоживання.

Це є дуже актуальним для наших бізнесменів з огляду на суттєве подорожчання енергоресурсів для забезпечення господарської діяльності.

Позичальник повинен працювати не менше одного року на території України (окрім окупованих територій) та мати прибуток.

Проте основним критерієм прийнятності Програми є намір підприємства запровадити у своїй господарській діяльності використання енергоефективних технологій, які мають забезпечити щонайменше 20% економії споживання електроенергії або зменшення викидів СО2.

Корисність програми ще й в її готових рішеннях для бізнесу – це каталог енергоефективного і енергозберігаючого обладнання для різних сфер виробництва чи надання послуг. Доступний кредит можна отримати не тільки на сонячні панелі, сільськогосподарську техніку, генератори чи утеплення будівель.

Серед пропозицій також енергоефективні печі для пекарень, обладнання для салонів краси і навіть офісна техніка.

До найбільш поширених енергоефективних технологій, які фінансуються в рамках Програми, належать такі:

сільськогосподарська техніка – трактори, комбайни та інше, які забезпечують зниження викидів СО 2 та зменшення негативного впливу на ґрунт;

промислове обладнання – виробничі лінії, технологічне обладнання тощо, які забезпечують зниження енергоспоживання на підприємстві;

джерела безперебійного живлення виробничого процесу підприємства – дизельні генератори, ДБЖ тощо;

для утеплення будівель – теплоізоляція вікон, дверей, приміщень;

обладнання для використання відновлювальних джерел енергії – фотоелектричні системи та сонячні водонагрівачі.

Програма є довгостроковою і реалізується Фондом розвитку підприємництва в рамках Проекту Уряду Німеччини "Рефінансування енергоефективних інвестицій МСП України через фінансовий сектор" за фінансової підтримки Німецького банку розвитку KfW, Європейського Союзу у межах ініціативи EU4Business. Всі ці фактори є критеріями надійності та захисту підприємця від валютних коливань.