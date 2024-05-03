НБУ дает шесть месяцев Getin Holding на продажу Idea Bank

НБУ требует от Getin Holding, которому принадлежит Idea Bank, продать 323 млн 72 875 акций. аналогичное требование выдвинуто владельцу Idea Bank Лешеку Чернецкому, от которого требуют продать 145 318 179 акций.

Об этом говорится в сообщении Варшавской фондовой биржи.

НБУ установил срок выполнения требований в 6 месяцев от 26 апреля 2024 года.

"Решение основывается на признании НБУ, что до даты его принятия не было устранено нарушение деловой репутации господина Лешека Чарнецкого и Эмитента, установленное решением НБУ от 27 марта 2023 года, возникшее в результате принятия Фондом гарантирования вкладов физических лиц решения от 29 сентября 2022 года о начале принудительной реструктуризации Getin Noble Bank S.A., аннулирования эмиссионных ценных бумаг Getin Noble Bank S.A., применения к нему инструмента принудительной реструктуризации в форме переходного учреждения и назначения администратора Getin Noble Bank S.A.", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельца "Идея Банка" компании Getin Holding S.A. и лишил ее права голоса по акциям в уставном капитале финучреждения.

Владельца и председателя наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецкого обвиняют в обмане клиентов - мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

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