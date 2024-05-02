Raiffeisen bank заявляє, що угода повʼязана із Дерипаскою проходить ретельну оцінку ризиків

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Купівля Raiffeisen Bank International (РБІ) частки в будівельній компанії Strabag, пов'язаної з російським олігархом, залишається під ретельною оцінкою на предмет будь-яких ризиків, пов'язаних з дотриманням законодавства.

Про це заявили у Raiffeisen Bank, повідомляє Reuters.

Група "продовжує інтенсивно працювати над продажем або виділенням російського дочірнього банку", - йдеться у звіті про прибутки за перший квартал.

РБІ хоче купити частку в Strabag за 1,5 мільярда євро у компанії, яку будівельна група раніше визначила як таку, що контролюється Олегом Дерипаскою.

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Райффайзен Банк хотів передати материнській Raiffeisen Bank International отримані акції у вигляді дивідендів, австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.

Нагадаємо:

Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (РБІ) відмовитися від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку Сполучених Штатів.

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