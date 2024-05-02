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Raiffeisen bank заявляет, что сделка связанная с Дерипаской проходит тщательную оценку рисков

Четверг, 2 мая 2024, 13:50 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty images

Покупка Raiffeisen Bank International (РБИ) доли в строительной компании Strabag, связанной с российским олигархом, остается под тщательной оценкой на предмет любых рисков, связанных с соблюдением законодательства.

Об этом заявили в Raiffeisen Bank, сообщает Reuters.

Группа "продолжает интенсивно работать над продажей или выделением российского дочернего банка", - говорится в отчете о прибыли за первый квартал.

РБИ хочет купить долю в Strabag за 1,5 миллиарда евро у компании, которую строительная группа ранее определила как контролируемую Олегом Дерипаской.

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Райффайзен Банк хотел передать материнской Raiffeisen Bank International полученные акции в виде дивидендов, австрийский банк сохранил бы их как долгосрочную инвестицию.

Напомним:

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (РБИ) отказаться от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

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