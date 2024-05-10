США подтвердили военную помощь Украине еще на $400 млн

Обновлено в 19:25

Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Белого дома.

Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия на сокращение "оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине" на сумму до 400 миллионов долларов. Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США, но его перечень пока не был обнародован.

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Ранее издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что США должны объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

По информации Politico, пакет будет предусматривать передачу Украине оружия, которое уже есть на складах США, и будет содержать дополнительные ракеты к системам Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

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После этого в Госдепе подтверждали подготовку дальнейших пакетов военной помощи.

Также в США выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Европейская правда