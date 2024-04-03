В "Укренерго" підрахували, скільки аварійної допомоги отримала енергосистема завдяки синхронізації з ENTSO-E 

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Завдяки синхронізації української енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E Україна змогла отримати 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги та залучити 285 тис. МВТ-год. імпорту для підтримки під час зими.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у коментарі Укрінформу.

У компанії наголосили, що українська енергосистема завдяки синхронізації з ENTSO-E отримала значну допомогу від країн-сусідів під час опалювального сезону - як у вигляді імпорту електроенергії, так й наданням аварійної допомоги.

"У години найбільшого дефіциту ми залучали аварійну допомогу з Європи. Це - екстрений захід балансування енергосистеми, який дозволяє в певні періоди часу не допустити аварійної ситуації через брак потужності та відключення споживачів. Під час осінньо-зимового періоду в листопаді 2023 - лютому 2024-го "Укренерго" залучило 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги", - зазначили в "Укренерго".

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Імпорт електроенергії з європейських країн у січні-лютому склав 285,6 тис. МВт-год. Натомість коли у лютому споживання електрики в Україні почало знижуватися, зросли обсяги експорту до Європи.

"З лютого до 22 березня, коли споживання в енергосистемі України почало знижуватися, відбулося зростання обсягів експорту української електрики в країни ЄС. У лютому-березні (до початку обстрілів 22 березня) експорт склав 173 тис. МВт-год." - повідомили в Укренерго.

Як зазначають в "Укренерго", українська електроенергія користується попитом на європейському ринку і це допомагає енергокомпаніям заробляти додаткові кошти, які можна спрямувати на підготовку до наступної зими.

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"Важливо розуміти, що ані аварійна допомога, яка дозволяє збалансувати українську енергосистему під час екстрених ситуацій, ані комерційний імпорт та експорт європейської електрики не залежать від політичних чинників, і не можуть бути використані як метод тиску.

Відокремлення від енергосистеми країни-агресора та з’єднання з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E назавжди убезпечує європейський та український ринок електроенергії від залежності від російської енергосистеми та російського енергетичного шантажу", -резюмували в компанії.

Нагадуємо:

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що експорт електроенергії до Європи може стати важливою статтею отримання прибутку для України. Потенціал торгівлі електроенергією між Україною та Європою вимірюється мільярдами гривень.