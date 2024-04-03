В "Укренерго" підрахували, скільки аварійної допомоги отримала енергосистема завдяки синхронізації з ENTSO-E
Завдяки синхронізації української енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E Україна змогла отримати 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги та залучити 285 тис. МВТ-год. імпорту для підтримки під час зими.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у коментарі Укрінформу.
У компанії наголосили, що українська енергосистема завдяки синхронізації з ENTSO-E отримала значну допомогу від країн-сусідів під час опалювального сезону - як у вигляді імпорту електроенергії, так й наданням аварійної допомоги.
"У години найбільшого дефіциту ми залучали аварійну допомогу з Європи. Це - екстрений захід балансування енергосистеми, який дозволяє в певні періоди часу не допустити аварійної ситуації через брак потужності та відключення споживачів. Під час осінньо-зимового періоду в листопаді 2023 - лютому 2024-го "Укренерго" залучило 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги", - зазначили в "Укренерго".
Імпорт електроенергії з європейських країн у січні-лютому склав 285,6 тис. МВт-год. Натомість коли у лютому споживання електрики в Україні почало знижуватися, зросли обсяги експорту до Європи.
"З лютого до 22 березня, коли споживання в енергосистемі України почало знижуватися, відбулося зростання обсягів експорту української електрики в країни ЄС. У лютому-березні (до початку обстрілів 22 березня) експорт склав 173 тис. МВт-год." - повідомили в Укренерго.
Як зазначають в "Укренерго", українська електроенергія користується попитом на європейському ринку і це допомагає енергокомпаніям заробляти додаткові кошти, які можна спрямувати на підготовку до наступної зими.
"Важливо розуміти, що ані аварійна допомога, яка дозволяє збалансувати українську енергосистему під час екстрених ситуацій, ані комерційний імпорт та експорт європейської електрики не залежать від політичних чинників, і не можуть бути використані як метод тиску.
Відокремлення від енергосистеми країни-агресора та з’єднання з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E назавжди убезпечує європейський та український ринок електроенергії від залежності від російської енергосистеми та російського енергетичного шантажу", -резюмували в компанії.
Нагадуємо:
Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що експорт електроенергії до Європи може стати важливою статтею отримання прибутку для України. Потенціал торгівлі електроенергією між Україною та Європою вимірюється мільярдами гривень.