Графіки відключень діють в Харкові, на Криворіжжі - обмеження для промисловості

В Харкові діють графіки відключень, без світла - 115 тисяч споживачів. На Криворіжжі - обмеження для промисловості.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень зранку діють в Харкові. Наразі знеструмлено близько 115 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, подовжено обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

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Втім, вночі енергетики включили в роботу один енергоблок на тепловій електростанції, а погодні умови сприяють активній роботі сонячних та вітрових електростанцій.

Нагадаємо:

Через негоду в Україні знеструмлено 337 населених пунктів. Найбільше відключень у Київській області.

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