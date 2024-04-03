Графіки відключень діють в Харкові, на Криворіжжі - обмеження для промисловості
Середа, 3 квітня 2024, 11:54 -
В Харкові діють графіки відключень, без світла - 115 тисяч споживачів. На Криворіжжі - обмеження для промисловості.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Графіки погодинних відключень зранку діють в Харкові. Наразі знеструмлено близько 115 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, подовжено обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.
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Втім, вночі енергетики включили в роботу один енергоблок на тепловій електростанції, а погодні умови сприяють активній роботі сонячних та вітрових електростанцій.
Нагадаємо:
Через негоду в Україні знеструмлено 337 населених пунктів. Найбільше відключень у Київській області.
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