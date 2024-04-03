В "Укрэнерго" подсчитали, сколько аварийной помощи получила энергосистема благодаря синхронизации с ENTSO-E 

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Благодаря синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E Украина смогла получить 27 тыс. МВт-ч. аварийной помощи и привлечь 285 тыс. МВТ-ч. импорта для поддержки во время зимы.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в комментарии Укринформу.

В компании отметили, что украинская энергосистема благодаря синхронизации с ENTSO-E получила значительную помощь от стран-соседей во время отопительного сезона - как в виде импорта электроэнергии, так и предоставлением аварийной помощи.

"В часы наибольшего дефицита мы привлекали аварийную помощь из Европы. Это - экстренная мера балансировки энергосистемы, которая позволяет в определенные периоды времени не допустить аварийной ситуации из-за нехватки мощности и отключения потребителей. Во время осенне-зимнего периода в ноябре 2023 - феврале 2024-го "Укрэнерго" привлекло 27 тыс. МВт-ч аварийной помощи", - отметили в "Укрэнерго".

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Импорт электроэнергии из европейских стран в январе-феврале составил 285,6 тыс. МВт-ч. Зато когда в феврале потребление электричества в Украине начало снижаться, выросли объемы экспорта в Европу.

"С февраля по 22 марта, когда потребление в энергосистеме Украины начало снижаться, произошел рост объемов экспорта украинского электричества в страны ЕС. В феврале-марте (до начала обстрелов 22 марта) экспорт составил 173 тыс. МВт-ч." - сообщили в Укрэнерго.

Как отмечают в "Укрэнерго", украинская электроэнергия пользуется спросом на европейском рынке и это помогает энергокомпаниям зарабатывать дополнительные средства, которые можно направить на подготовку к следующей зиме.

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"Важно понимать, что ни аварийная помощь, которая позволяет сбалансировать украинскую энергосистему во время экстренных ситуаций, ни коммерческий импорт и экспорт европейского электричества не зависят от политических факторов, и не могут быть использованы как метод давления.

Отделение от энергосистемы страны-агрессора и соединение с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E навсегда защищает европейский и украинский рынок электроэнергии от зависимости от российской энергосистемы и российского энергетического шантажа", - резюмировали в компании.

Напоминаем:

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что экспорт электроэнергии в Европу может стать важной статьей получения прибыли для Украины. Потенциал торговли электроэнергией между Украиной и Европой измеряется миллиардами гривен.