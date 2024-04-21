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X оскаржить рішення суду Австралії щодо блокування деяких постів

Неділя, 21 квітня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз

Соціальна мережа X Ілона Маска заявила, що оскаржить в суді наказ австралійського регулятора, який вимагає від компанії видалити деякі пости, пов'язані з нанесенням ножових поранень єпископу в Сіднеї.

Про це повідомляє Reuters.

У четвер 19 квітня поліція звинуватила 16-річного хлопця в терористичному злочині за нібито нанесення ножових поранень єпископу Мар-Марі Еммануїлу в церкві в столиці Нового Південного Уельсу в понеділок. На відеозаписах з місця події видно, як хлопця стримують парафіяни і він вигукує звинувачення в тому, що Еммануель образив іслам.

У X's Global Government Affairs повідомили, що австралійський комісар з питань електронної безпеки наказав "видалити певні пости в Австралії, які публічно коментують нещодавній напад на християнського єпископа".

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Регулятор зажадав, щоб X "притримав" ці пости або зіткнувся з щоденним штрафом в розмірі 785 тис австралійських доларів (500 тис доларів США), повідомила компанія, не надаючи подробиць постів, про які йде мова.

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У компанії повідомили, що оскаржуватимуть рішення.

"Комісар з питань електронної безпеки не має повноважень диктувати, який контент користувачі Х можуть бачити в усьому світі", - заявив Х. 

Економічна правда

Twitter Маск Австралія суд
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