X оскаржить рішення суду Австралії щодо блокування деяких постів

Соціальна мережа X Ілона Маска заявила, що оскаржить в суді наказ австралійського регулятора, який вимагає від компанії видалити деякі пости, пов'язані з нанесенням ножових поранень єпископу в Сіднеї.

У четвер 19 квітня поліція звинуватила 16-річного хлопця в терористичному злочині за нібито нанесення ножових поранень єпископу Мар-Марі Еммануїлу в церкві в столиці Нового Південного Уельсу в понеділок. На відеозаписах з місця події видно, як хлопця стримують парафіяни і він вигукує звинувачення в тому, що Еммануель образив іслам.

У X's Global Government Affairs повідомили, що австралійський комісар з питань електронної безпеки наказав "видалити певні пости в Австралії, які публічно коментують нещодавній напад на християнського єпископа".

The recent attacks in Australia are a horrific assault on free society. Our condolences go out to those who have been affected, and we stand with the Australian people in calling for those responsible to be brought to justice.



