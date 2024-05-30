Ілон Маск погодився дати свідчення у розслідуванні SEC щодо викупу Twitter

Мільярдер Ілон Маск погодився дати свідчення у розслідуванні Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо придбання ним у 2022 році соціальної мережі, колись відомої як Twitter.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Маск погодився дати п'ятигодинні свідчення в одному з офісів SEC, таким чином відмовившись від свого плану подати апеляцію на рішення суду, яке змушувало його свідчити примусово.

SEC розслідує дії Ілона Маска, який не повідомив про свою 9,2% частку в Twitter вчасно, як того вимагає закон.

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Згідно з законодавством США про цінні папери, будь-яка особа, яка купує 5% або більше акцій компанії, зобов'язана розкрити цю інформацію протягом 10 днів з моменту покупки.

Маск, який також керує виробником електромобілів Tesla та іншими компаніями, вже двічі давав свідчення в рамках розслідування SEC щодо його перших кроків з купівлі Twitter, але у регуляторів виникло ще більше запитань. Згідно з документами, він погодився на ще одне досудове свідчення.

Нагадаємо:

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Федеральна суддя зобовʼязала мільярдера Ілона Маска знову дати свідчення у рамках розслідування Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) його поглинання соцмережі Twitter за 44 млрд дол, надавши регулятору і мільярдерові тиждень для узгодження дати і місця.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування справи про купівлю Twitter вартістю 44 млрд доларів.

Серед заперечень Маск було те, що SEC намагається "переслідувати" його, а його адвокату потрібен час, щоб ознайомитися з потенційно важливими матеріалами, що містяться в біографії Маска, заявили тоді в SEC.