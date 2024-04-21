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X обжалует решение суда Австралии по блокировке некоторых постов

Воскресенье, 21 апреля 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз

Социальная сеть X Илона Маска заявила, что обжалует в суде приказ австралийского регулятора, который требует от компании удалить некоторые посты, связанные с нанесением ножевых ранений епископу в Сиднее.

Об этом сообщает Reuters.

В четверг 19 апреля полиция обвинила 16-летнего парня в террористическом преступлении за якобы нанесение ножевых ранений епископу Мар-Мари Эммануилу в церкви в столице Нового Южного Уэльса в понедельник. На видеозаписях с места происшествия видно, как парня сдерживают прихожане и он выкрикивает обвинения в том, что Эммануэль оскорбил ислам.

В X's Global Government Affairs сообщили, что австралийский комиссар по вопросам электронной безопасности приказал "удалить определенные посты в Австралии, которые публично комментируют недавнее нападение на христианского епископа".

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Регулятор потребовал, чтобы X "придержал" эти посты или столкнулся с ежедневным штрафом в размере 785 тыс австралийских долларов (500 тыс долларов США), сообщила компания, не предоставляя подробностей постов, о которых идет речь.

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В компании сообщили, что будут обжаловать решение.

"Комиссар по вопросам электронной безопасности не имеет полномочий диктовать, какой контент пользователи Х могут видеть во всем мире", - заявил Х.

Экономическая правда

Twitter Маск Австралия суд
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