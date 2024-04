X обжалует решение суда Австралии по блокировке некоторых постов

Социальная сеть X Илона Маска заявила, что обжалует в суде приказ австралийского регулятора, который требует от компании удалить некоторые посты, связанные с нанесением ножевых ранений епископу в Сиднее.

Об этом сообщает Reuters.

В четверг 19 апреля полиция обвинила 16-летнего парня в террористическом преступлении за якобы нанесение ножевых ранений епископу Мар-Мари Эммануилу в церкви в столице Нового Южного Уэльса в понедельник. На видеозаписях с места происшествия видно, как парня сдерживают прихожане и он выкрикивает обвинения в том, что Эммануэль оскорбил ислам.

В X's Global Government Affairs сообщили, что австралийский комиссар по вопросам электронной безопасности приказал "удалить определенные посты в Австралии, которые публично комментируют недавнее нападение на христианского епископа".

The recent attacks in Australia are a horrific assault on free society. Our condolences go out to those who have been affected, and we stand with the Australian people in calling for those responsible to be brought to justice.



Following these events, the Australian eSafety…