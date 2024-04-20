Палата представників США схвалила закон про фінансову і військову допомогу Україні
Палата представників США у суботу, 20 квітня, проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.
Ухвалення законопроєкту супроводжувалось оваціями з боку конгресменів. Також члени Палати почали розмахувати українськими прапорами.
У разі успішного проходження пакета через Палату представників, він буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому.
Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.
Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.
Як відомо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.
Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.
Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.