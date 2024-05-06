140 тисяч компаній в Україні зареєстровані на адресах масової реєстрації – Опендатабот 

В Україні на адресах масової реєстрації зареєстровано понад 140 тис компаній. Тобто на таких адресах, де зареєстровано понад 50 бізнесів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Понад 140 тис компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації в Україні. Такими адресами Опендатабот визначає місця, де зареєстровано більш ніж 50 різних підприємств. Перевірка адреси на масову реєстрацію допоможе уникнути шахрайства та потенційно ненадійних бізнесменів", – йдеться у повідомленні.

Найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві — понад 101 тис, або 71,8% від загальної кількості. У трійцю потрапили також Харківська та Одеська області – понад 8 тис (6,3%) та 5 тис (4,1%) відповідно.

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Опендатабот

Ті ж самі регіони лідують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині – 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.

Опендатабот

Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.

Реєстрацію місцезнаходження компанії за адресами масової реєстрації можна віднести до її негативних характеристик при плануванні співпраці з такою компанією, вважає адвокат, арбітражний керуючий, фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок.

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"У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженням компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства. Іноді, такий розвиток подій може плануватися навіть від початку діяльності такої компанії", – каже Лихопьок.

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Нагадаємо:

Українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.