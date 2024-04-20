Палата представителей США приняла закон о финансовой и военной помощи Украине

Палата представителей США в субботу, 20 апреля, проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Принятие законопроекта сопровождалось овациями со стороны конгрессменов. Также члены Палаты начали размахивать украинскими флагами.

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В случае успешного прохождения пакета через Палату представителей, он будет передан на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале.

Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

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Как известно, пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам.

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Смотрите также видео "ЕвроПравды" с деталями нового проекта по помощи Украине.

Европейская правда