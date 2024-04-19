Україна отримала 18 модульних мостів американської компанії Acrow
Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало 18 комплектів модульних мостів виробництва американської Acrow Corporation of America.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Мости надійшли у межах проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)", ініційованого Україною та Світовим банком.
Загальна вартість контракту - 23,3 млн доларів США. Вся партія - 18 комплектів - вже в Україні, уточнили в міністерстві.
Постачальник модульних мостових систем Acrow Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів - домкратами та деформаційними швами.
"Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда