Україна отримала 18 модульних мостів американської компанії Acrow

Фото: Мінінфраструктури

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало 18 комплектів модульних мостів виробництва американської Acrow Corporation of America.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Мости надійшли у межах проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)", ініційованого Україною та Світовим банком.

Закупку в межах проєкту "RELINC" здійснило Управління ООН з обслуговування проєктів, додав голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм.

Загальна вартість контракту - 23,3 млн доларів США. Вся партія - 18 комплектів - вже в Україні, уточнили в міністерстві.

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ФОТО: МІНІНФРАСТРУКТУРИ

Постачальник модульних мостових систем Acrow Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів - домкратами та деформаційними швами.

"Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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