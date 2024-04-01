За програмою "Власна справа" українці отримають від держави ще понад 120 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
"521 українець визнаний переможцем п’ятої у 2024 році хвилі грантової програми "Власна справа", вони отримають від держави 124 млн гривень на започаткування або розширення свого бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Від початку цього року переможцями програми стали вже понад 2 000 підприємців, в розвиток бізнесу яких держава інвестує пів мільярда гривень.
Загалом від старту програми грантову підтримку отримали вже понад 15 тисяч українців на 3,5 млрд грн. Понад 1 млрд грн вони вже повернули державі у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету.
Серед отримувачів мікрогрантів п’ятої хвилі 57% жінок, 33% чоловіків та 10% юридичних осіб. 73% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (56 осіб), Вінницької області (42 особи), Київської області (40 осіб), Івано-Франківської області (38 осіб) та міста Києва (42 особи).