За програмою "Власна справа" українці отримають від держави ще понад 120 мільйонів

За грантовою програмою "Власна справа" ще 521 українець отримає 124 млн грн від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"521 українець визнаний переможцем п’ятої у 2024 році хвилі грантової програми "Власна справа", вони отримають від держави 124 млн гривень на започаткування або розширення свого бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Від початку цього року переможцями програми стали вже понад 2 000 підприємців, в розвиток бізнесу яких держава інвестує пів мільярда гривень.

Загалом від старту програми грантову підтримку отримали вже понад 15 тисяч українців на 3,5 млрд грн. Понад 1 млрд грн вони вже повернули державі у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету.

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Серед отримувачів мікрогрантів п’ятої хвилі 57% жінок, 33% чоловіків та 10% юридичних осіб. 73% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (56 осіб), Вінницької області (42 особи), Київської області (40 осіб), Івано-Франківської області (38 осіб) та міста Києва (42 особи).