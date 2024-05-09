Коломойському обрали запобіжний захід без права на заставу у справі про замовне вбивство

фото: ґрати

Печерський райсуд Києва 9 травня обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка. За рішенням суду олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу.

Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що слідство вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство юриста понад двадцятирічної давнини. При цьому він з вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна.

Нагадаємо:

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8 травня олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

За даними слідства, олігарх, щоб помститися замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

Для виконання замовлення Коломойський залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

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Бандити напали на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас злочин не було доведено до кінця.

2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

28 листопада 2023 року Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.

У лютому Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.

Шевченківський райсуд Києва продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Читайте детальніше: Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?

Економічна правда