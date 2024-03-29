У березні Мінфін залучив до держбюджету 9 мільярдів доларів зовнішнього фінансування

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 9 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Серед донорів:

ЄС – 4,9 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Канада – 1,5 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Японія – 1,1 млрд доларів США (пільгове фінансування);

МВФ – 880 млн доларів США (пільгове фінансування);

Великобританія – 515 млн доларів США (пільгове фінансування).

Кошти від ЄС є першим траншем у межах нового інструменту Ukraine Facility. Вони також є частиною перехідного фінансування, загальний обсяг якого сягає 6 млрд євро. Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility.

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Японія спрямовувала фінансову допомогу через механізми Світового банку. Зокрема, до державного бюджету надійшло 882 млн доларів США – частина позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL), 230 млн доларів США – кошти у межах проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Пільговий кредит від Канади надійшов в рамках третьої додаткової угоди, яка є продовженням угоди, підписаної 8 серпня 2022 року.

Фінансування від МВФ – четвертий транш у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна залучила вже близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США.

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Пільгове фінансування від Великобританії є частиною позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" через механізм Світового банку.

Нагадаємо:

Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.