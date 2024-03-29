У березні Мінфін залучив до держбюджету 9 мільярдів доларів зовнішнього фінансування
У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 9 млрд доларів США зовнішнього фінансування.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Серед донорів:
- ЄС – 4,9 млрд доларів США (пільгове фінансування);
- Канада – 1,5 млрд доларів США (пільгове фінансування);
- Японія – 1,1 млрд доларів США (пільгове фінансування);
- МВФ – 880 млн доларів США (пільгове фінансування);
- Великобританія – 515 млн доларів США (пільгове фінансування).
Кошти від ЄС є першим траншем у межах нового інструменту Ukraine Facility. Вони також є частиною перехідного фінансування, загальний обсяг якого сягає 6 млрд євро. Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility.
Японія спрямовувала фінансову допомогу через механізми Світового банку. Зокрема, до державного бюджету надійшло 882 млн доларів США – частина позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL), 230 млн доларів США – кошти у межах проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".
Пільговий кредит від Канади надійшов в рамках третьої додаткової угоди, яка є продовженням угоди, підписаної 8 серпня 2022 року.
Фінансування від МВФ – четвертий транш у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна залучила вже близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США.
Пільгове фінансування від Великобританії є частиною позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" через механізм Світового банку.
Нагадаємо:
Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.