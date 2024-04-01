України отримала майже 120 мільйонів доларів від Японії на охорону здоров'я та відновлення

До держбюджету України надійшло 118 мільйонів доларів на безповоротній основі від уряду Японії. Кошти надані в рамках двох проєктів Світового банку HEAL Ukraine та HOPE.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

48,2 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

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Нагадаємо:

Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.