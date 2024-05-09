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Зниження навантаження на мережу: у Києві приглушать вечірнє освітлення вулиць

Четвер, 9 травня 2024, 15:35 - Економічна правда

Через дефіцит в енергосистемі в Києві зменшать яскравість усіх ліхтарів у місті, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що внаслідок масованих атак росіян на енергетичні об’єкти спричинила дефіцит в енергосистемі країни. "Укренерго" вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. В тому числі можливі відключення і для промисловості та бізнесу Києва.

"Паралельно ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць", – йдеться в повідомленні. 

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У КМДА пояснили, що повністю виключати усі ліхтарі ніхто не буде. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням буде знижемо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

"У найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00. Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях", – додали в КМДА.

Нагадаємо:

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При збільшенні споживання у вечірні години - з 18:00 до 24:00 - можливе застосування аварійних відключень, як торкнеться побутових споживачів.

КМДА електроенергія Київ
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