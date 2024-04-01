По программе "Собственное дело" украинцы получат от государства еще более 120 миллионов

По грантовой программе "Собственное дело" еще 521 украинец получит 124 млн грн от государства на открытие или развитие собственного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"521 украинец признан победителем пятой в 2024 году волны грантовой программы "Собственное дело", они получат от государства 124 млн гривен на открытие или расширение своего бизнеса", — говорится в сообщении.

С начала этого года победителями программы стали уже более 2 000 предпринимателей, в развитие бизнеса которых государство инвестирует полмиллиарда гривен.

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Всего со старта программы грантовую поддержку получили уже более 15 тысяч украинцев на 3,5 млрд грн. Более 1 млрд грн они уже вернули государству в виде уплаченных налогов и сборов в бюджет.

Среди получателей микрогрантов пятой волны 57% женщин, 33% мужчин и 10% юридических лиц. 73% из них имеют высшее образование. Больше всего грантополучателей из Львовской области (56 человек), Винницкой области (42 человека), Киевской области (40 человек), Ивано-Франковской области (38 человек) и города Киева (42 человека).