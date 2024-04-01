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По программе "Собственное дело" украинцы получат от государства еще более 120 миллионов

Понедельник, 1 апреля 2024, 14:53 - Артур Крыжный

По грантовой программе "Собственное дело" еще 521 украинец получит 124 млн грн от государства на открытие или развитие собственного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"521 украинец признан победителем пятой в 2024 году волны грантовой программы "Собственное дело", они получат от государства 124 млн гривен на открытие или расширение своего бизнеса", — говорится в сообщении.

С начала этого года победителями программы стали уже более 2 000 предпринимателей, в развитие бизнеса которых государство инвестирует полмиллиарда гривен.

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Всего со старта программы грантовую поддержку получили уже более 15 тысяч украинцев на 3,5 млрд грн. Более 1 млрд грн они уже вернули государству в виде уплаченных налогов и сборов в бюджет.

Среди получателей микрогрантов пятой волны 57% женщин, 33% мужчин и 10% юридических лиц. 73% из них имеют высшее образование. Больше всего грантополучателей из Львовской области (56 человек), Винницкой области (42 человека), Киевской области (40 человек), Ивано-Франковской области (38 человек) и города Киева (42 человека).

госбюджет Минэкономики
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