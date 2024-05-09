Джон Тернус є найімовірнішим наступником Тіма Кука на чолі Apple – Bloomberg

Джон Тернус Bloomberg

Наступним CEO корпорації Apple, ймовірно, стане Джон Тернус, який наразі керує відділом розробки апаратного забезпечення.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

При цьому зазначається, що такий вибір може влаштувати не всіх високопоставлених співробітників.

Наприкінці 2023 року нинішній керівник Apple Тім Кук дав 45-хвилинне інтерв'ю британській співачці Дуа Ліпі, в якому зізнався, що готує собі наступника на цій посаді, хоча на пенсію поки що не збирається.

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При цьому співрозмовники Bloomberg, близькі до Кука, припускають, що він залишатиметься ще щонайменше три роки, після чого, на їхню думку, відкриє благодійний фонд за рахунок отриманих ним в Apple накопичень.

Повідомляється, що у корпорації точаться дискусії щодо ймовірних кандидатів на посаду Кука. Якби він залишив Apple ще кілька років тому, його з великою ймовірністю замінив би операційний директор компанії Джефф Вільямс, розповілиджерела Bloomberg, обізнані з внутрішніми справами.

Як і Кука, Вільямса в компанії називали справжнім прагматиком і управлінцем на відміну від візіонера Стіва Джобса. Проте цьогоріч Вільямсу виповниться 61 рік. Він лише на два роки молодший за 63-річного Кука, а рада директорів Apple, ймовірно, хотіла б, щоб новий глава компанії обіймав цю посаду не менше ніж десять років.

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Якщо Кук дійсно не планує йти в найближчі три роки, його наступником, найімовірніше, стане керівник відділу розробки апаратного забезпечення Джон Тернус. Зараз йому 49 років, в Apple він пропрацював понад 20 з них, пише Bloomberg.

Співрозмовники Bloomberg запевнили, що Тернус заслужив визнання з боку Кука, Вільямса та інших керівників, володіє управлінськими якостями, а Apple все частіше робить Тернуса "обличчям" своїх нових продуктів (він був, зокрема, в авангарді анонсу iPad 7).

Але, з іншого боку, - Тернус не брав участі в розробці багатьох великих проєктів Apple за останні роки, уникає сміливих технологічних рішень і не робить "ставку на майбутнє", через що деякі топові інженери не виявляють до нього поваги, зазначили джерела.

Економічна правда