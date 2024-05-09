Насірова залишили під вартою, але вкотре зменшили заставу

фото: цпк

Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, зменшивщи розмір застави до 55 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

"Судді частково задовольнили клопотання захисників про зміну запобіжного заходу і замість встановлених раніше 65 млн грн застави тепер Насіров може внести 55 млн грн.

У разі внесення цих коштів, Насіров змушений буде дотримуватись низки обов’язків, зокрема, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет", - йдеться у повідомленні.

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При цьому захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн - дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС.

За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку родина може внести у якості застави, хоча до цього захист так казав і про внесені дружиною 10 млн грн.

Захист також зазначив, що у справі вже дослідили половину доказів обвинувачення, тому ризики значно зменшилися.

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"За словами Насірова та його захисників, в нього нібито є проблеми зі здоров’ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що в СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, бо там немає укриття", - пише ЦПК.

Зазначається, що Насіров перебуває під вартою вже півтора року. У жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. Відтоді запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

Нагадаємо:

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого обвинувачують у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол (загалом понад 722 млн грн) хабаря для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до суду.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Економічна правда