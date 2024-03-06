Посли G7 відреагували на підписання закону про корпоративне управління держкомпаній

Посли G7 позитивно відзначили нещодавній закон, прийнятий Верховною Радою та підписаний президентом, щодо посилення корпоративного управління в Україні.

Про це йдеться у заяві послів у соцмережі X.

"Посли G7 позитивно відзначають нещодавнє законодавство, прийняте Верховною Радою та підписане президентом, щодо посилення корпоративного управління в Україні.

Це важливий крок для забезпечення того, щоб державні підприємства працювали відповідно до принципів ОЕСР, зменшуючи можливості для корупції та забезпечуючи підзвітність керівників наглядовим радам, обраним за міжнародними стандартами", - йдеться у заяві.

Реклама:

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.

Верховна Рада 22 лютого ухвалила закон щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств (законопроєкт № 5593-д).

Реклама:

Ухвалення закону є однією з умов для вступу в ЄС та отримання траншу від МВФ. А також - індикатором проєкту Плану для програми Ukraine Facility. Закон враховує принципи ОЕСР настільки, наскільки це дозволяють вимоги воєнного часу, заявили в Мінекономіки.

Так, у рамках програми розширеного фінансування (EFF) з МВФ українська влада взяла на себе зобов'язання посилити корпоративне управління держпідприємств.

Детальніше про те, які зміни передбачає закон, читайте у статті ЕП: Мільярди на кону. Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаніями. Що це змінює?

Економічна правда