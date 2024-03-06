Все разделы
Укр / Рус

Послы G7 отреагировали на подписание закона о корпоративном управлении госкомпаний

Среда, 6 марта 2024, 17:55 - Алексей Павлыш

Послы G7 положительно отметили недавний закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом, по усилению корпоративного управления в Украине.

Об этом говорится в заявлении послов в соцсети X.

"Послы G7 положительно отмечают недавнее законодательство, принятое Верховной Радой и подписанное президентом, по усилению корпоративного управления в Украине.

Это важный шаг для обеспечения того, чтобы государственные предприятия работали в соответствии с принципами ОЭСР, уменьшая возможности для коррупции и обеспечивая подотчетность руководителей наблюдательным советам, избранным по международным стандартам", - говорится в заявлении.

Реклама:

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.

Верховная Рада 22 февраля приняла закон по совершенствованию корпоративного управления госпредприятий (законопроект № 5593-д).

Реклама:

Принятие закона является одним из условий для вступления в ЕС и получения транша от МВФ. А также - индикатором проекта Плана для программы Ukraine Facility. Закон учитывает принципы ОЭСР настолько, насколько это позволяют требования военного времени, заявили в Минэкономики.

Так, в рамках программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ украинские власти взяли на себя обязательства усилить корпоративное управление госпредприятий.

Подробнее о том, какие изменения предусматривает закон, читайте в статье ЭП: Миллиарды на кону. Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаниями. Что это меняет?

Экономическая правда

G7 реформа законодательство власть
Реклама:
Материалы по теме
ЕЦБ, Франция и Германия выражают наибольшую осторожность относительно конфискации замороженных активов РФ – Bloomberg 1 марта 2024, 11:57
"Калашников", "Тинькофф-банк", алмазы и прочее: Япония расширила санкции против РФ 1 марта 2024, 09:12
Франция в G7 выступила против позиции США по конфискации росактивов 29 февраля 2024, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте