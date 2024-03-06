Послы G7 отреагировали на подписание закона о корпоративном управлении госкомпаний

Послы G7 положительно отметили недавний закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом, по усилению корпоративного управления в Украине.

Об этом говорится в заявлении послов в соцсети X.

"Послы G7 положительно отмечают недавнее законодательство, принятое Верховной Радой и подписанное президентом, по усилению корпоративного управления в Украине.

Это важный шаг для обеспечения того, чтобы государственные предприятия работали в соответствии с принципами ОЭСР, уменьшая возможности для коррупции и обеспечивая подотчетность руководителей наблюдательным советам, избранным по международным стандартам", - говорится в заявлении.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.

Верховная Рада 22 февраля приняла закон по совершенствованию корпоративного управления госпредприятий (законопроект № 5593-д).

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Принятие закона является одним из условий для вступления в ЕС и получения транша от МВФ. А также - индикатором проекта Плана для программы Ukraine Facility. Закон учитывает принципы ОЭСР настолько, насколько это позволяют требования военного времени, заявили в Минэкономики.

Так, в рамках программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ украинские власти взяли на себя обязательства усилить корпоративное управление госпредприятий.

Подробнее о том, какие изменения предусматривает закон, читайте в статье ЭП: Миллиарды на кону. Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаниями. Что это меняет?

Экономическая правда