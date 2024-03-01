"Калашников", "Тінькофф-банк", алмази та інше: Японія розширила санкції проти РФ

Японія схвалила нові санкції проти РФ через її вторгнення в Україну, зокрема, застосувавши заборону на експорт до ще 20 російських компаній.

Про це пише Bloomberg із посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

"Ми прийняли рішення щодо останніх санкцій у співпраці з G-7 з точки зору того, що буде ефективним для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", - заявив головний секретар Кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші на брифінгу для преси в п'ятницю.

"Японія продовжить співпрацювати з міжнародним співтовариством, в тому числі з G-7", - додав він.

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Як зазначає російська служба "Радіо Свобода", під нові обмеження загалом потрапили 36 організацій та фізосіб.

Серед них - син красноярського екс-губернатора Артем Усс, який втік з-під домашнього арешту в Італії. Під обмеження потрапили концерни з ОПК Росії - "Калашников" і "Алмаз-Антей", а також "Тінькофф-банк" і Об'єднана суднобудівна корпорація.

Під санкції потрапили також ФГУП "Атомфло", концерни "Уралвагонзавод", "Базальт", ОСК, компанії "Авіадвигун", "Аероскан", "Нева електроніка", "Ангстрем" та інші компанії.

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"Крім того, обмеження стосуються уповноважених з прав дитини в Калузькій і Ростовській областях РФ Ірини Агєєвої та Ірини Черкасової, уповноваженого з прав людини в Чечні Мансура Солтаєва, директора "Артека" в окупованому РФ Криму Костянтина Федоренка та інших.

Також Японія заборонила поставки з третіх країн російських алмазів непромислового використання.

Економічна правда