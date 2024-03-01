"Калашников", "Тінькофф-банк", алмази та інше: Японія розширила санкції проти РФ
Японія схвалила нові санкції проти РФ через її вторгнення в Україну, зокрема, застосувавши заборону на експорт до ще 20 російських компаній.
Про це пише Bloomberg із посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.
"Ми прийняли рішення щодо останніх санкцій у співпраці з G-7 з точки зору того, що буде ефективним для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", - заявив головний секретар Кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші на брифінгу для преси в п'ятницю.
"Японія продовжить співпрацювати з міжнародним співтовариством, в тому числі з G-7", - додав він.
Як зазначає російська служба "Радіо Свобода", під нові обмеження загалом потрапили 36 організацій та фізосіб.
Серед них - син красноярського екс-губернатора Артем Усс, який втік з-під домашнього арешту в Італії. Під обмеження потрапили концерни з ОПК Росії - "Калашников" і "Алмаз-Антей", а також "Тінькофф-банк" і Об'єднана суднобудівна корпорація.
Під санкції потрапили також ФГУП "Атомфло", концерни "Уралвагонзавод", "Базальт", ОСК, компанії "Авіадвигун", "Аероскан", "Нева електроніка", "Ангстрем" та інші компанії.
"Крім того, обмеження стосуються уповноважених з прав дитини в Калузькій і Ростовській областях РФ Ірини Агєєвої та Ірини Черкасової, уповноваженого з прав людини в Чечні Мансура Солтаєва, директора "Артека" в окупованому РФ Криму Костянтина Федоренка та інших.
Також Японія заборонила поставки з третіх країн російських алмазів непромислового використання.
Економічна правда