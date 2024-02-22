Вимога МВФ: Рада ухвалила закон про корпоративне управління держкомпаній

Верховна Рада 22 лютого ухвалила закон щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств (законопроєкт № 5593-д).

Про це повідомили в Мінекономіки.

Законоопроєкт у цілому підтримали 262 народні депутати.

"Це ключовий етап для реформи держпідприємств, адже закон покращує умови корпоративного управління, посилює ролі і відповідальність наглядових рад та наближає законодавство України до стандартів країн ОЕСР, враховуючи умови воєнного стану", - заявили у міністерстві.

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"Закон унормовує багато питань, які дозволять підприємствам працювати зрозуміло для суспільства, інвесторів та міжнародних партнерів. Наглядовим радам надають більше повноважень для роботи, але і більше відповідальності.

Уряд отримує інструменти контролю за наглядовими радами. Ухвалення закону було одним з пріоритетів роботи Міністерства економіки, адже його впровадження дозволить залучати більше інвестицій, сприяти розвитку економіки та наповнювати держбюджет", - заявила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ухвалення закону є однією з умов для вступу в ЄС та отримання траншу від МВФ. А також - індикатором проєкту Плану для програми Ukraine Facility. Закон враховує принципи ОЕСР настільки, наскільки це дозволяють вимоги воєнного часу, заявили в міністерстві.

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Закон, зокрема:

надає повноваження Кабміну затверджувати Політику державної власності. Стратегічні плани розвитку, а також фінансові та інвестиційні плани держпідприємств мають узгоджуватися з цією Політикою.

розширює повноваження наглядових рад – члени наглядової ради прийматимуть ключові операційні рішення – затверджуватимуть фінансові, стратегічні, інвестиційні плани на основі Політики державної власності і листів-очікування власника, призначатимуть і звільнятимуть керівників держпідприємств.

зобов'язує уряд ухвалити дивідендну політику, яка змінює нормативи для дивідендів. Їх рівень встановлюватиметься з урахуванням потреб галузі чи індивідуального підприємства.

запроваджується система внутрішнього контролю: замість ревізійних комісій передбачено сучасні інструменти контролю – комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит;

Законопроєкт почали розглядати ще у 2021 році - Верховна Рада ухвалила його в першому читанні ще у липні 2021 року.

Нагадаємо:

Раніше Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств.

У рамках програми розширеного фінансування (EFF) з МВФ українська влада взяла на себе зобов'язання посилити корпоративне управління держпідприємств.

Законопроєкт № 5593-д, відповідно до Меморандуму з МВФ у березні 2023 року, мав бути ухвалений до жовтня 2023 року.

Оновлений у грудні 2023 року Меморандум з МВФ передбачає, що цей законопроєкт має бути ухвалений на початку 2024 року.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 5593-д щодо корпоративного управління держпідприємств ще у липні 2021 року.

Економічна правда